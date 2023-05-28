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28 мая, 15:11

Миллиардер Джефф Безос подкачался в 59 лет благодаря известному тренеру

Business Insider: Основатель Amazon Безос стал культуристом с известным тренером

<p>Джефф Безос до и после занятия спортом. © ТАСС / AP / Ted S. Warren, ©<a href="https://twitter.com/JeffBezos/status/1457720343297019909?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Twitter.com / JeffBezos</a></p>

Джефф Безос до и после занятия спортом. © ТАСС / AP / Ted S. Warren, © Twitter.com / JeffBezos

Создатель маркетплейса Amazon Джефф Безос приобрёл атлетическую фигуру в 59 лет на занятиях со звёздным тренером. Ранее он был худощав, а теперь вызывает восхищение своими достижениями. Об этом сообщает Business Insider.

"Его тело и образ жизни претерпели серьёзные изменения в последние годы. Пользователи восхваляли его мускулистое тело в Twitter", — говорится в публикации.

Тренером Безоса стал Уэс Окерсон, который помогает звёздам Голливуда достичь желаемых форм при подготовке к киносъёмкам. У него же занимается и невеста миллиардера Лорен Санчес. По её словам, Безос очень предан культуризму, в тренажёрном зале он выкладывается по полной, а также правильно питается.

Сам бизнесмен не раз говорил, что сохранять отличную форму ему помогает не только спорт, но и здоровый восьмичасовой сон, отказ от сладкого, что в итоге даёт ему массу энергии, улучшает умственные процессы и дарит прекрасное настроение.

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Ранее сообщалось, что Безос готовится к очередной свадьбе. Его избранницей стала журналистка. О помолвке 59-летнего бизнесмена и 53-летней женщины стало известно на Каннском кинофестивале.

Татьяна Миссуми
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