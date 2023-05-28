Миллиардер Джефф Безос подкачался в 59 лет благодаря известному тренеру
Business Insider: Основатель Amazon Безос стал культуристом с известным тренером
Джефф Безос до и после занятия спортом. © ТАСС / AP / Ted S. Warren, © Twitter.com / JeffBezos
Создатель маркетплейса Amazon Джефф Безос приобрёл атлетическую фигуру в 59 лет на занятиях со звёздным тренером. Ранее он был худощав, а теперь вызывает восхищение своими достижениями. Об этом сообщает Business Insider.
"Его тело и образ жизни претерпели серьёзные изменения в последние годы. Пользователи восхваляли его мускулистое тело в Twitter", — говорится в публикации.
Тренером Безоса стал Уэс Окерсон, который помогает звёздам Голливуда достичь желаемых форм при подготовке к киносъёмкам. У него же занимается и невеста миллиардера Лорен Санчес. По её словам, Безос очень предан культуризму, в тренажёрном зале он выкладывается по полной, а также правильно питается.
Сам бизнесмен не раз говорил, что сохранять отличную форму ему помогает не только спорт, но и здоровый восьмичасовой сон, отказ от сладкого, что в итоге даёт ему массу энергии, улучшает умственные процессы и дарит прекрасное настроение.
Ранее сообщалось, что Безос готовится к очередной свадьбе. Его избранницей стала журналистка. О помолвке 59-летнего бизнесмена и 53-летней женщины стало известно на Каннском кинофестивале.