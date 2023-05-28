Врач рассказала, можно ли людям с волчанкой отдыхать на море

Хроническая красная волчанка может развиться из-за долгого пребывания на солнце или морозе, что создаёт зону профессионального риска для рыбаков, строителей, работников сельскохозяйственного сектора и представителей других профессий, которые подолгу находятся на открытом воздухе. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой Елена Асеева.

В интервью "Газете.ru" она объяснила, что системная красная волчанка сделает очень фоточувствительными любые поражения кожного покрова. Кроме того, считается, что воздействие солнечных лучей может вредить и внутренним органам — удалось установить, что повреждения органов меньше у тех людей, которые лучше защищались от ультрафиолетового излучения.

"Иммунологический процесс запускается именно через кожу. На протяжении заболевания вовлечение кожи встречается примерно у 71% пациентов с системной красной волчанкой", — заметила медик.

Именно поэтому пациентам с красной волчанкой, особенно если она проявляется на коже, настоятельно рекомендуют не загорать и не посещать солярия. На море ездить можно, но прятаться от солнца и купаться по утрам или вечерам.

Кандидат наук посоветовала использовать солнцезащитные кремы с SPF (Sun Protection Factor) выше 50% в периоды солнечной погоды. Волчанка локализуется преимущественно там, где тело открыто для УФ-излучения, потому что солнце обостряет кожные проявления болезни.

Елена уточнила, что людям стоит внимательнее относиться к своим реакциям на солнце, если они с рождения плохо его переносят, например устают, испытывают слабость от солнечного света или находят у себя сыпь после загара.

"Это не говорит о том, что у них обязательно развивается системная красная волчанка, но относиться к этому в любом случае нужно с вниманием и при появлении тревожных симптомов обращаться к специалисту", — предупредила Асеева.