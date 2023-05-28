Сбежавший в Норвегию боец ЧВК "Вагнер" не стал общаться со следователями Украины

Сбежавший в Норвегию россиянин Андрей Медведев, представляющийся бойцом ЧВК "Вагнер", отказывается от встречи с украинскими следователями. Как пишет газета The New York Times, с соответствующим обращением к властям скандинавского государства обратилась Генпрокуратура Незалежной.

Не уточняется, получил ли Медведев личное предложение с просьбой о встрече или через посредников, однако он не стал разговаривать с украинцами. Россиянин признался, что "они всегда преследуют" его.