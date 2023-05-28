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28 мая, 14:27

Сбежавший в Норвегию боец ЧВК "Вагнер" не стал общаться со следователями Украины

<p>"Боец" ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-65970801_1150315" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жизнь Томска</a></p>

"Боец" ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев. Обложка © VK / Жизнь Томска

Сбежавший в Норвегию россиянин Андрей Медведев, представляющийся бойцом ЧВК "Вагнер", отказывается от встречи с украинскими следователями. Как пишет газета The New York Times, с соответствующим обращением к властям скандинавского государства обратилась Генпрокуратура Незалежной.

Не уточняется, получил ли Медведев личное предложение с просьбой о встрече или через посредников, однако он не стал разговаривать с украинцами. Россиянин признался, что "они всегда преследуют" его.

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Напомним, Андрей Медведев незаконно пересёк российско-норвежскую границу, после чего представился местным властям бойцом ЧВК "Вагнер" и попросил убежище. Позже его задержали за драку в баре Осло, а недавно россиянин и вовсе изъявил желание вернуться на Родину.

Матвей Константинов
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