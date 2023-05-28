В Петербурге трёхлетняя девочка отравилась витаминами матери и попала в больницу

В Санкт-Петербурге трёхлетняя девочка наелась витамина D и попала в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в момент инцидента ребёнок находился с 32-летней матерью, однако женщина не углядела за дочерью. Сколько именно таблеток малышка успела съесть, выясняется. Её экстренно госпитализировали с острым отравлением витамином D. Тем временем полицейские проверяют родителей, ранее на учёте семья не состояла.