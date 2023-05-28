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28 мая, 14:41

В Петербурге трёхлетняя девочка отравилась витаминами матери и попала в больницу

В Санкт-Петербурге трёхлетняя девочка наелась витамина D и попала в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в момент инцидента ребёнок находился с 32-летней матерью, однако женщина не углядела за дочерью. Сколько именно таблеток малышка успела съесть, выясняется. Её экстренно госпитализировали с острым отравлением витамином D. Тем временем полицейские проверяют родителей, ранее на учёте семья не состояла.

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Напомним, в начале мая аналогичный случай произошёл в Москве. Тогда четырёхлетний мальчик также наглотался маминых таблеток с витамином D и попал в больницу с острым отравлением. Врачи смогли его спасти.

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Никита Никонов
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