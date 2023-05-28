В Нюрнберге задействуют военную полицию США для охраны вокзала

Немецкие власти усилят охрану Главного вокзала Нюрнберга патрулями военной полиции США после того, как американские солдаты напали на местных полицейских. Об этом сообщает издание Münchner Merkur.

"Новая концепция безопасности призвана обеспечить среди прочего большее количество полиции и порядок на Центральном вокзале Нюрнберга", — говорится в статье.

Причинами такого решения названы криминогенность района возле вокзала, а также январский инцидент, когда солдаты США напали на немецких стражей порядка, пытавшихся в тот момент разнять драку. Военные были с одной из американских баз в Баварии.