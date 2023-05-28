Уже были там: В Калининграде нашли древнюю масонскую печать
В Калининграде нашли масонскую печать 1702 года стоимостью около 1 млн рублей
Масонская печать 1702 года. Обложка © Telegram / Mash
В Калининграде нашли 300-летнюю масонскую печать стоимостью около миллиона рублей. Об этом сообщил Mash.
По данным телеграм-канала, удивительную находку, которая датируется 1702 годом, использовали в Кёнигсберской гильдии каменщиков. Именно с таких гильдий и цехов берёт своё начало современное масонство. На самом деле печать обнаружили на старом немецком кладбище ещё в 1991 году. С тех пор она лежала дома у одного из жителей, однако недавно рассмотревшие её специалисты подтвердили подлинность раритета.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные Австрийской академии наук раскрыли новую главу Библии, которая была спрятана пятнадцать веков назад. Историки обнаружили невероятную находку, когда додумались просветить Евангелие от Матфея ультрафиолетом. Оказалось, что всё было спрятано под другим разделом.