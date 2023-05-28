Уже были там: В Калининграде нашли древнюю масонскую печать

По данным телеграм-канала, удивительную находку, которая датируется 1702 годом, использовали в Кёнигсберской гильдии каменщиков. Именно с таких гильдий и цехов берёт своё начало современное масонство. На самом деле печать обнаружили на старом немецком кладбище ещё в 1991 году. С тех пор она лежала дома у одного из жителей, однако недавно рассмотревшие её специалисты подтвердили подлинность раритета.