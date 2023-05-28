Актёр из сериала "Жить жизнь" две недели провёл в лесу

Актёр Даниил Воробьёв, звезда сериала "Жить жизнь" и фильма "Майор Гром: Трудное детство", заявил, что зачастую выходить из роли намного интереснее, чем входить в неё. Дело в том, что для него выход всегда разный.

Актёр в интервью "Газете.ru" поделился недавним опытом смены обстановки — он уехал в лес и прожил там две недели, что позволило ему расстаться с внутренним миром персонажа, который он создал для съёмок.

"Сериал "В клетке". Там был заявлен настолько липкий и яркий герой, что я не могу сказать, что эта атмосфера до конца выветрилась из меня. Она присутствует, но уже не доминирует. Она присутствует как опыт, как воспоминание, и так практически с каждой ролью. В конечном счете всё это становится моим эмоциональным телом", — объяснил Воробьёв.

Он задействован в съёмках текущего проекта Ильи Хотиненко и Святославы Сагуновой, в рамках которого плотно работает с актрисой Ангелиной Загребиной. По словам актёра, он пока не придумал, как будет выходить из такого "плотного контакта" с напарницей.