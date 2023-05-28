Сборная Латвии по хоккею впервые выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира

Хоккейная сборная Латвии победила команду из США со счётом 4:3 в овертайме, забрав бронзовую медаль на чемпионате мира по хоккею 2023. Матч был сыгран в воскресенье.

От победившей команды шайбы забросили Роберт Букартс на 8-й минуте, Янис Якс на 17-й и Кристиан Рубинс на 55-й и 62-й. В американской команде забили Рокко Гримальди на 10-й и 20-й, а также Мэтт Коронато на 47-й. Рихардс Букартс из латвийской команды осуществил три результативные передачи.

Достигнутый результат стал самым высоким в истории латвийских хоккейных сборных: никогда прежде команды из этой страны не поднимались на чемпионатах мира по хоккею выше седьмого места и не получали за это соревнование медалей.

Чемпионат мира по хоккею 2023 проводится в Риге и Тампере. Его планировали проводить в Санкт-Петербурге ещё в апреле 2022 года, но совет Международной федерации хоккея переместил соревнования из-за событий на Украине. Сборные России и Беларуси не допущены к состязанию.