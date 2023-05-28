Во Львове харьковчане подрались с местными жителями из-за нацистского лозунга
Во Львове произошёл очередной конфликт на языковой почве. Как пишет "Русская весна", 7 мая местные жители принимали гостей из Харькова. Вечер шёл отлично, компания отдыхала, однако в какой-то момент застолье превратилось в настоящие политические дебаты между востоком и западом Незалежной, после чего со стороны львовян послышался бандеровский лозунг "Слава Украине!".
Такого приезжие стерпеть не смогли и, крикнув "Идите к чёрту со своей Украиной!", набросились на хозяев. Завязалась драка, в ходе которой львовянин и харьковчанин получили серьёзные травмы головы, они госпитализированы. Ещё несколько человек отделались лёгкими увечьями и от поездки в больницу отказались.
Напомним, этот языковой конфликт далеко не первый для Украины. Так, недавно в Киевской области девушки устроили скандал в кафе из-за мужчины, спевшего "Я покажу тебе Москву" Гарика Сукачёва. В ответ на выпады "патриоток" невозмутимый мужчина заявил, что ему наплевать на полицию.
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