Во Львове харьковчане подрались с местными жителями из-за нацистского лозунга

Во Львове произошёл очередной конфликт на языковой почве. Как пишет "Русская весна", 7 мая местные жители принимали гостей из Харькова. Вечер шёл отлично, компания отдыхала, однако в какой-то момент застолье превратилось в настоящие политические дебаты между востоком и западом Незалежной, после чего со стороны львовян послышался бандеровский лозунг "Слава Украине!".

Такого приезжие стерпеть не смогли и, крикнув "Идите к чёрту со своей Украиной!", набросились на хозяев. Завязалась драка, в ходе которой львовянин и харьковчанин получили серьёзные травмы головы, они госпитализированы. Ещё несколько человек отделались лёгкими увечьями и от поездки в больницу отказались.