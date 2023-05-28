Регион

Уведомления отключены

28 мая, 19:50

Десять человек съёмочной группы пострадали при резком сходе селя в Дагестане

Съёмочная группа киностудии "Слово" попала под сход селя в Дагестане

В Дагестане съёмочная группа киностудии "Слово" попала под сход селя, пострадало около десяти человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Съёмочная группа попала под сход селя в Дагестане. Видео © t.me / Mash

Окрестности Гунибского водопада считаются не самыми безопасными, там и раньше случались происшествия, гибли люди. Пострадавшие рассказали, что инструктаж по технике безопасности проведён не был, каски достались лишь 15 членам группы из 150. На третий съёмочный день погодные условия испортились: начался жуткий ливень, усилился водопад. А потом сошёл сель, снёсший тех, кто был в эпицентре. Некоторые отпрыгнули в ущелье, позже им помогали выбраться каскадёры, нанятые для съёмок. Примерно десять человек получили травмы средней тяжести.

"Это просто жестоко, в натуре!": Эмоциональный рассказ очевидца о сходе селя затмил даже буйство природы

"Это просто жестоко, в натуре!": Эмоциональный рассказ очевидца о сходе селя затмил даже буйство природы

Ранее Лайф писал, что Камчатский край встретил Первомай мощными снегопадами. Мы также публиковали видео заснеженного города.

Обложка ©

t.me / Mash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров