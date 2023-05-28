Десять человек съёмочной группы пострадали при резком сходе селя в Дагестане

Окрестности Гунибского водопада считаются не самыми безопасными, там и раньше случались происшествия, гибли люди. Пострадавшие рассказали, что инструктаж по технике безопасности проведён не был, каски достались лишь 15 членам группы из 150. На третий съёмочный день погодные условия испортились: начался жуткий ливень, усилился водопад. А потом сошёл сель, снёсший тех, кто был в эпицентре. Некоторые отпрыгнули в ущелье, позже им помогали выбраться каскадёры, нанятые для съёмок. Примерно десять человек получили травмы средней тяжести.