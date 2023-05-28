"Лестер" покинул Английскую премьер-лигу спустя 7 лет после чемпионства

"Лестер Сити" вылетел из Английской премьер-лиги спустя семь лет после своего чемпионства. В матче 38-го тура клуб обыграл "Вест Хэм" со счётом 2:1.

У "Лестера" забитыми мячами отличились Харви Барнс (34-я минута) и Ваут Фас (62). У проигравших — Пабло Форнальс (79). По итогам турнира клуб набрал 34 очка и, оказавшись на 18-м месте, покинул высший дивизион. Впервые команда стала чемпионом в сезоне 2015/2016.

Кроме "Лестера" за выживание в последнем туре боролись "Лидс" и "Эвертон". Чемпионом Англии в третий раз подряд стал "Манчестер Сити", второе место занял "Арсенал", третье — "Манчестер Юнайтед", четвёртое — "Ньюкасл".