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28 мая, 18:50

"Лестер" покинул Английскую премьер-лигу спустя 7 лет после чемпионства

"Лестер Сити" вылетел из Английской премьер-лиги спустя семь лет после своего чемпионства. В матче 38-го тура клуб обыграл "Вест Хэм" со счётом 2:1.

У "Лестера" забитыми мячами отличились Харви Барнс (34-я минута) и Ваут Фас (62). У проигравших — Пабло Форнальс (79). По итогам турнира клуб набрал 34 очка и, оказавшись на 18-м месте, покинул высший дивизион. Впервые команда стала чемпионом в сезоне 2015/2016.

Кроме "Лестера" за выживание в последнем туре боролись "Лидс" и "Эвертон". Чемпионом Англии в третий раз подряд стал "Манчестер Сити", второе место занял "Арсенал", третье — "Манчестер Юнайтед", четвёртое — "Ньюкасл".

"Локомотив" победил "Динамо" со счётом 4:2 в матче 29-го тура РПЛ

"Локомотив" победил "Динамо" со счётом 4:2 в матче 29-го тура РПЛ

Лайф писал, что "Лутон Таун" впервые в истории вышел в Английскую премьер-лигу. Это произошло благодаря победе в серии пенальти в финале плей-офф Чемпионшипа над "Ковентри". Игра закончилась со счётом 1:1, пенальти — 6:5.

Обложка ©

Getty Images / Plumb Images / Leicester City FC

Матвей Константинов
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