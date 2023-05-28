ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 мая 2023, 22:53

Английский "Лутон Таун" вышел в АПЛ, за девять лет преодолев пять дивизионов

"Лутон Таун" впервые в своей истории вышел в Английскую Премьер-лигу

Футбольный клуб "Лутон Таун" впервые в своей истории вышел в Английскую Премьер-лигу. Это произошло благодаря победе в серии пенальти в финале плей-офф Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион. — Прим. Лайфа) над "Ковентри" (1:1, пенальти — 6:5).

В элите английского футбола "Лутон" сыграет впервые с 1992 года. Стоит отметить, что в сезоне 2013/2014 команда играла в пятом по силе дивизионе страны.

Ранее в АПЛ также поднялись "Бёрнли" и "Шеффилд Юнайтед".

"Рексем" актёра Рейнольдса вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии
"Рексем" актёра Рейнольдса вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком сезона в АПЛ и установил очередной рекорд. Его клуб в третий раз подряд стал чемпионом страны.

BannerImage

lutontown.co.uk

Артур Лапсаков
  • Новости
  • апл
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar