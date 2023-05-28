Английский "Лутон Таун" вышел в АПЛ, за девять лет преодолев пять дивизионов

Футбольный клуб "Лутон Таун" впервые в своей истории вышел в Английскую Премьер-лигу. Это произошло благодаря победе в серии пенальти в финале плей-офф Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион. — Прим. Лайфа) над "Ковентри" (1:1, пенальти — 6:5).

В элите английского футбола "Лутон" сыграет впервые с 1992 года. Стоит отметить, что в сезоне 2013/2014 команда играла в пятом по силе дивизионе страны.