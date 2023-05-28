Воззвали к разуму: В Белоруссии объяснили, зачем разместили ядерное оружие

Минск был вынужден разместить тактическое ядерное оружие, чтобы Запад не перешёл последнюю красную черту. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Генерал напомнил, что при выводе такого вооружения с территории республики в 1990-х годах западные страны гарантировали неприменение санкций, однако не сдержали своих обещаний.

"Если какой-то разум в головах политиков на Западе остался ещё, они, конечно, эту красную черту не перешагнут. Потому что применение даже тактического ядерного оружия приведёт к необратимым последствиям", — сказал Вольфович, подчеркнув, что это будет крайний шаг, но оправданный, чтобы защитить страну.