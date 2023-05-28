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28 мая, 19:30

Воззвали к разуму: В Белоруссии объяснили, зачем разместили ядерное оружие

В Совбезе Белоруссии назвали сдерживанием Запада размещение ядерного оружия

Минск был вынужден разместить тактическое ядерное оружие, чтобы Запад не перешёл последнюю красную черту. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Генерал напомнил, что при выводе такого вооружения с территории республики в 1990-х годах западные страны гарантировали неприменение санкций, однако не сдержали своих обещаний.

"Если какой-то разум в головах политиков на Западе остался ещё, они, конечно, эту красную черту не перешагнут. Потому что применение даже тактического ядерного оружия приведёт к необратимым последствиям", — сказал Вольфович, подчеркнув, что это будет крайний шаг, но оправданный, чтобы защитить страну.

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Ранее стало известно, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент Владимир Путин привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам российского лидера, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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