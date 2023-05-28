В Татарстане горел склад тортов

В воскресенье вечером произошло возгорание на складе тортов промышленной площадки "Алабуга" в Елабужском районе Татарстана. Об этом информирует ГУ МЧС России по республике в телеграм-канале.

Сообщение о горении склада поступило 28 мая в 18:35. По прибытии пожарных горели кровля складского помещения и цеха, площадь пожара составила 1940 квадратов. По информации ведомства, работники эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. В 19:39 пожарные локализовали горение. В 21:16 огонь был ликвидирован. В тушении были задействованы 52 человека и 15 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели.