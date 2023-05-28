Сборная Канады вернула титул хоккейного чемпиона мира

Сборная Канады по хоккею победила команду Германии в финале чемпионата мира, который проходил в Латвии и Финляндии. Встреча завершилась со счётом 5:2.

После двух периодов счёт был равным (2:2). Однако в третьей двадцатиминутке канадцы отличились трижды: голы на счету Сэмуэля Блэйза, оформившего дубль, Лоусона Крауза и Тайлера Тоффоли. Среди немцев отметились Джон-Джейсон Петерка и Даниэль Фишбух.

Канада вернула себе титул, который в прошлом году отдала сборной Финляндии. Всего у канадцев 28 побед на мировых первенствах.