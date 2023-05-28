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28 мая, 19:42

Сборная Канады вернула титул хоккейного чемпиона мира

Сборная Канады победила Германию в финале и вернула титул чемпиона мира

Сборная Канады по хоккею победила команду Германии в финале чемпионата мира, который проходил в Латвии и Финляндии. Встреча завершилась со счётом 5:2.

После двух периодов счёт был равным (2:2). Однако в третьей двадцатиминутке канадцы отличились трижды: голы на счету Сэмуэля Блэйза, оформившего дубль, Лоусона Крауза и Тайлера Тоффоли. Среди немцев отметились Джон-Джейсон Петерка и Даниэль Фишбух.

Сборная Латвии по хоккею впервые выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира

Сборная Латвии по хоккею впервые выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира

Канада вернула себе титул, который в прошлом году отдала сборной Финляндии. Всего у канадцев 28 побед на мировых первенствах.

Для Канады это был рекордный четвёртый выход в финал ЧМ по хоккею. В плей-офф "кленовые листья" сломили сопротивление финнов и латвийцев.

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Twitter / Hockey Canada

Артур Лапсаков
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