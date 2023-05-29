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28 мая, 23:41

Эрдоган заявил, что победила демократия Турции

Одержавший победу на выборах президента Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выиграли Турция и её демократия. Он сказал это, выступая перед сторонниками в Анкаре.

"Но мы не единственные победители, Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми её сегментами. Победитель — это наша демократия", — произнёс турецкий лидер.

Он также отметил, что состоявшийся второй тур выборов "окончательно определил предпочтения" турецкого народа в исполнительной власти.

Соперник Эрдогана останется оппозиционером после поражения

Соперник Эрдогана останется оппозиционером после поражения

Ранее ЦИК объявила Эрдогана победителем выборов в Турции. Глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер объявил, что результат действующего президента — 52% голосов.

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tccb.gov.tr

Лариса Сафронова
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