Регион

Уведомления отключены

29 мая, 00:56

Некоторые регионы России в ближайшие дни ожидают заморозки

Вильфанд сообщил о заморозках в девяти регионах России

Несмотря на то что до лета осталось несколько дней, в некоторых регионах России в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а потому нужно принять меры по защите урожая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Хоть мы и на пороге лета, но во многих регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идёт о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, южных районах Красноярского края, Туве", — сказал синоптик.

Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Холоднее всего, по словам Вильфанда, будет в Иркутской области, Красноярском крае и Туве: там температура опустится до 4–5 градусов мороза.

Ранее Роман Вильфанд разнёс авторов прогноза о самом жарком лете за 150 лет. Метеоролог пояснил, что принципиально невозможно прогнозировать экстремальные события, ведь случайные факторы могут всё изменить.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Роман Вильфанд
  • Погода
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров