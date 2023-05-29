Некоторые регионы России в ближайшие дни ожидают заморозки

Несмотря на то что до лета осталось несколько дней, в некоторых регионах России в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а потому нужно принять меры по защите урожая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Хоть мы и на пороге лета, но во многих регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идёт о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, южных районах Красноярского края, Туве", — сказал синоптик.

Холоднее всего, по словам Вильфанда, будет в Иркутской области, Красноярском крае и Туве: там температура опустится до 4–5 градусов мороза.