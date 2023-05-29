В Латвии объявили выходной из-за бронзы хоккейной сборной на ЧМ

Сейм (парламент) Латвии объявил 29 мая выходным в связи с победой сборной страны в матче за третье место чемпионата мира по хоккею.

Депутаты на внеочередном заседании в срочном порядке приняли поправки к закону "О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти". В этом году понедельник, 29 мая, стал нерабочим днём.