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29 мая, 00:42

В Латвии объявили выходной из-за бронзы хоккейной сборной на ЧМ

Сейм Латвии объявил 29 мая выходным после бронзы сборной страны на ЧМ по хоккею

Сейм (парламент) Латвии объявил 29 мая выходным в связи с победой сборной страны в матче за третье место чемпионата мира по хоккею.

Депутаты на внеочередном заседании в срочном порядке приняли поправки к закону "О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти". В этом году понедельник, 29 мая, стал нерабочим днём.

Сборная Канады вернула титул хоккейного чемпиона мира

Сборная Канады вернула титул хоккейного чемпиона мира

Напомним, в матче за бронзу сборная Латвии победила команду США. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

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IIHF / ANDREA CARDIN

Артур Лапсаков
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