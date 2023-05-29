В Латвии объявили выходной из-за бронзы хоккейной сборной на ЧМ
Сейм Латвии объявил 29 мая выходным после бронзы сборной страны на ЧМ по хоккею
Сейм (парламент) Латвии объявил 29 мая выходным в связи с победой сборной страны в матче за третье место чемпионата мира по хоккею.
Депутаты на внеочередном заседании в срочном порядке приняли поправки к закону "О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти". В этом году понедельник, 29 мая, стал нерабочим днём.
Напомним, в матче за бронзу сборная Латвии победила команду США. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
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IIHF / ANDREA CARDIN