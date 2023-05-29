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29 мая, 05:00

В Скандинавии стартовали крупнейшие в Европе учения ВВС

В Финляндии, Норвегии и Швеции начались крупнейшие в Европе учения ВВС

Финляндия, Норвегия и Швеция с 29 мая по 9 июня планируют провести крупнейшие учения Военно-воздушных сил Arctic Challenge 2023. Об этом сообщают финские ВВС, которые отвечают за руководство.

В манёврах будут участвовать около трёх тысяч военных и 150 летательных аппаратов Вооружённых сил 14 стран. Помимо трёх перечисленных это Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ, Швейцария, Дания, Чехия и США. Также будут присутствовать представители НАТО.

Территориально учения будут проходить в основном над северными территориями Финляндии, Норвегии и Швеции.

В Румынии с 29 мая стартуют учения с участием десяти тысяч солдат из 13 стран

В Румынии с 29 мая стартуют учения с участием десяти тысяч солдат из 13 стран

Ранее Лайф писал, что Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО. Также в Балтийском море будет размещён итальянский корабль с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны.

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Twitter / NATO Air Command

Лариса Сафронова
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