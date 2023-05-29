В Скандинавии стартовали крупнейшие в Европе учения ВВС
В Финляндии, Норвегии и Швеции начались крупнейшие в Европе учения ВВС
Финляндия, Норвегия и Швеция с 29 мая по 9 июня планируют провести крупнейшие учения Военно-воздушных сил Arctic Challenge 2023. Об этом сообщают финские ВВС, которые отвечают за руководство.
В манёврах будут участвовать около трёх тысяч военных и 150 летательных аппаратов вооружённых сил 14 стран. Помимо трёх перечисленных это Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ, Швейцария, Дания, Чехия и США. Также будут присутствовать представители НАТО.
Территориально учения будут проходить в основном над северными территориями Финляндии, Норвегии и Швеции.
Ранее Лайф писал, что Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО. Также в Балтийском море будет размещён итальянский корабль с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны.
Twitter / NATO Air Command