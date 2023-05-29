Регионы Урала и Поволжья накроет жара до 33 градусов
Вильфанд спрогнозировал жару до 33 градусов в некоторых регионах России
В нескольких регионах России ожидается жаркая погода с температурой до 33 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"На Урале будут продолжаться волны тепла в течение всей рабочей недели. В Свердловской, Челябинской областях, например, будет до плюс 25–30 градусов, а местами — до плюс 33 градусов. Это сложная погода", — приводит слова Вильфанда ТАСС.
В Саратовской, Оренбургской областях, Татарстане, Башкортостане в ближайшие дни ожидается до плюс 24–30 градусов. В свою очередь жара в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетового излучения. То же прогнозируется на юге Центрального федерального округа, в Волгоградской и Астраханской областях.
Ранее стало известно, что июнь в Центральной России обещает быть рекордно солнечным. При этом дефицит осадков может составить до 10–30% от положенного за месяц.
Unsplash