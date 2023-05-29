Регионы Урала и Поволжья накроет жара до 33 градусов

В нескольких регионах России ожидается жаркая погода с температурой до 33 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На Урале будут продолжаться волны тепла в течение всей рабочей недели. В Свердловской, Челябинской областях, например, будет до плюс 25–30 градусов, а местами — до плюс 33 градусов. Это сложная погода", — приводит слова Вильфанда ТАСС.

В Саратовской, Оренбургской областях, Татарстане, Башкортостане в ближайшие дни ожидается до плюс 24–30 градусов. В свою очередь жара в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетового излучения. То же прогнозируется на юге Центрального федерального округа, в Волгоградской и Астраханской областях.