Задержан водитель, насмерть сбивший подростка-велосипедиста в Москве

Водитель грузовика, который насмерть сбил подростка на велосипеде в Москве, задержан в Подмосковье. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

"Водитель грузового автомобиля был установлен и задержан в Солнечногорском районе Московской области", — приводит сообщение ТАСС.

Мужчину доставили в отдел полиции. Предварительно, он не заметил велосипедиста в слепой зоне.