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29 мая, 04:23

Задержан водитель, насмерть сбивший подростка-велосипедиста в Москве

Водитель грузовика, который насмерть сбил подростка на велосипеде в Москве, задержан в Подмосковье. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

"Водитель грузового автомобиля был установлен и задержан в Солнечногорском районе Московской области", — приводит сообщение ТАСС.

Мужчину доставили в отдел полиции. Предварительно, он не заметил велосипедиста в слепой зоне.

На севере Москвы насмерть сбили катавшегося на велосипеде ребёнка

На севере Москвы насмерть сбили катавшегося на велосипеде ребёнка

Ранее Лайф рассказывал, как парень пришёл на фуд-корт ТЦ "Авиапарк" в Москве и умер. А ещё один мужчина 2003 года рождения, также из этой компании, попал в больницу.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Артур Лапсаков
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