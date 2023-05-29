Задержан водитель, насмерть сбивший подростка-велосипедиста в Москве
Водитель грузовика, который насмерть сбил подростка на велосипеде в Москве, задержан в Подмосковье. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.
"Водитель грузового автомобиля был установлен и задержан в Солнечногорском районе Московской области", — приводит сообщение ТАСС.
Мужчину доставили в отдел полиции. Предварительно, он не заметил велосипедиста в слепой зоне.
Ранее Лайф рассказывал, как парень пришёл на фуд-корт ТЦ "Авиапарк" в Москве и умер. А ещё один мужчина 2003 года рождения, также из этой компании, попал в больницу.
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