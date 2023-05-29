Мощнейший тайфун "Мавар" приближается к Японии и Тайваню

Мощнейший тайфун "Мавар" с порядковым номером два надвигается на Японию. Кроме того, он может накрыть и Тайвань.

По данным Главного метеорологического управления Японии (JMA), есть вероятность, что уже к пятнице тайфун доберётся до острова Исигаки самой южной японской префектуры Окинава, а на следующий день — до основного острова префектуры. Жителей предупреждают о затяжных ливнях и сильном ветре. Сейчас тайфун бушует к юго-востоку от Японского архипелага, скорость ветра составляет 45 метров в секунду, а при порывах доходит до 60. При этом не исключено, что к выходным циклон сменит направление и пойдёт на восток, обрушившись на основную часть Японского архипелага.

Кроме того, Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) сообщило, что по мере приближения "Мавара" в отдельных районах острова могут наблюдаться волны высотой до шести метров. Уже сейчас они достигают пяти метров на восточном побережье и ближайших архипелагах. По прогнозам, максимально близко стихия подойдёт к Тайваню в ночь на 1 июня. В настоящее время циклон находился в 730 километрах к юго-востоку от страны.