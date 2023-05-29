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29 мая, 05:29

В Китае намерены совершить высадку на Луну до 2030 года

CMSA: Китайские тайконавты совершат высадку на Луну до 2030 года

Китай намерен осуществить высадку своего тайконавта на Луну до 2030 года. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA).

"По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года", — говорится в сообщении ведомства в соцсети WeChat.

Уточняется, что в ходе миссии два тайконавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ. Аппарат планируется оснастить функцией определения локации.

Госсовет Китая утвердил национальную программу по исследованию Луны в 2004 году. Спустя 15 лет межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" впервые достигла обратной стороны естественного спутника Земли.

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Ранее в Министерстве обороны США заявили, что планы РФ и КНР по освоению Луны говорят о росте конкуренции в космосе. По словам представителя космического командования США Джона Олсона, это является отражением более широкой стратегической конкуренции.

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Unsplash

Никита Никонов
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