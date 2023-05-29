"Солнцепёк" одним ударом уничтожил украинский опорный пункт
Расчёт ТОС-1А "Солнцепёк" уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении
Расчёт ТОС-1А "Солнцепёк" Западного военного округа (ЗВО) поразил опорный пункт с личным составом ВСУ на Сватовском направлении. Об этом сообщил командир расчёта с позывным Урал.
"Получили команду, выехали на позицию, посчитали, произвели выстрел <...> Цель была поражена с первого выстрела", — приводит его слова РИА "Новости".
Урал назвал уничтожение местоположений противника рядовой работой, отметив, что в этот раз был показан отличный результат. Командир также рассказал, что благодаря боевому опыту, повышению точности и эффективности работы в среднем расход по цели составляет один-два термобарических снаряда.
Ранее Лайф сообщал, что за сутки наши бойцы ликвидировали до 340 украинских военных на Донецком направлении. В результате действий подразделений ВС России, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск также удалось поразить три боевые бронированные машины, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ