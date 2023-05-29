"Солнцепёк" одним ударом уничтожил украинский опорный пункт

Расчёт ТОС-1А "Солнцепёк" Западного военного округа (ЗВО) поразил опорный пункт с личным составом ВСУ на Сватовском направлении. Об этом сообщил командир расчёта с позывным Урал.

"Получили команду, выехали на позицию, посчитали, произвели выстрел <...> Цель была поражена с первого выстрела", — приводит его слова РИА "Новости".

Урал назвал уничтожение местоположений противника рядовой работой, отметив, что в этот раз был показан отличный результат. Командир также рассказал, что благодаря боевому опыту, повышению точности и эффективности работы в среднем расход по цели составляет один-два термобарических снаряда.