Экономист назвал причину снижения цен на газ в Европе

Текущие цены на газ в Европе отражают баланс спроса и предложения, они снижаются из-за отсутствия ожидания дефицита. Об этом заявил замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

"Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период 2022–2023 годов, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность в завтрашнем дне и текущая цена отражает баланс спроса-предложения", — приводит его слова РИА "Новости".

Эксперт отметил, что на сегодняшний день на газовом рынке в Европе сложилось несколько положительных факторов: падение потребления газа, тёплая погода и высокая выработка возобновляемых источников энергии. Вместе с тем появились терминалы по приёму СПГ, а спрос на топливо в Азии не успел восстановиться.

Колобанов не исключил и дальнейшего падения стоимости голубого топлива в Европе, однако отметил, что мощности по производству СПГ не достигли необходимого уровня, а в связи с увеличением спроса на топливо со стороны Азии цены снова могут ощутимо увеличиться.