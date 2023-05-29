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Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 06:47
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Российские военные взяли в плен более 20 украинских десантников в ЛНР

Подполковник Марочко: ВС РФ взяли в плен 23 украинских десантника у Белогоровки

За последние двое суток российские военные взяли в плен свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, это произошло близ посёлка Белогоровка.

"За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населённого пункта Белогоровка. <...> Захвачено в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ", — приводит слова Марочко ТАСС.

Подполковник добавил, что военнопленным оказали медицинскую помощь, после чего отправили в место содержания, отвечающее всем нормам международного гуманитарного права. Сейчас с ними работают следователи.

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Ранее один из бойцов Южной группировки войск также сообщил о взятии в плен украинских военных из 81-й отдельной аэромобильной бригады. По его словам, речь идёт о двух группах, в одной из которых больше десяти человек.

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VK / Минобороны России

Никита Никонов
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