Регион

Уведомления отключены

29 мая, 06:47

Российские военные взяли в плен более 20 украинских десантников в ЛНР

Подполковник Марочко: ВС РФ взяли в плен 23 украинских десантника у Белогоровки

За последние двое суток российские военные взяли в плен свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, это произошло близ посёлка Белогоровка.

"За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населённого пункта Белогоровка. <...> Захвачено в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ", — приводит слова Марочко ТАСС.

Подполковник добавил, что военнопленным оказали медицинскую помощь, после чего отправили в место содержания, отвечающее всем нормам международного гуманитарного права. Сейчас с ними работают следователи.

ГБР Украины заподозрило в госизмене офицера ВСУ после сдачи 277 военных в плен

ГБР Украины заподозрило в госизмене офицера ВСУ после сдачи 277 военных в плен

Ранее один из бойцов Южной группировки войск также сообщил о взятии в плен украинских военных из 81-й отдельной аэромобильной бригады. По его словам, речь идёт о двух группах, в одной из которых больше десяти человек.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров