Российские военные взяли в плен более 20 украинских десантников в ЛНР
Подполковник Марочко: ВС РФ взяли в плен 23 украинских десантника у Белогоровки
За последние двое суток российские военные взяли в плен свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, это произошло близ посёлка Белогоровка.
"За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населённого пункта Белогоровка. <...> Захвачено в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ", — приводит слова Марочко ТАСС.
Подполковник добавил, что военнопленным оказали медицинскую помощь, после чего отправили в место содержания, отвечающее всем нормам международного гуманитарного права. Сейчас с ними работают следователи.
Ранее один из бойцов Южной группировки войск также сообщил о взятии в плен украинских военных из 81-й отдельной аэромобильной бригады. По его словам, речь идёт о двух группах, в одной из которых больше десяти человек.
VK / Минобороны России