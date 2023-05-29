Российские военные взяли в плен более 20 украинских десантников в ЛНР

За последние двое суток российские военные взяли в плен свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, это произошло близ посёлка Белогоровка.

"За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населённого пункта Белогоровка. <...> Захвачено в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ", — приводит слова Марочко ТАСС.

Подполковник добавил, что военнопленным оказали медицинскую помощь, после чего отправили в место содержания, отвечающее всем нормам международного гуманитарного права. Сейчас с ними работают следователи.