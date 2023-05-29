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29 мая, 08:17

Специалист по инвестициям рассказала, в каких случаях стоит оставить кредитку дома

Вице-президент Fontvielle Хрусталёва советует рефинансировать долг при просрочке

Если на вашей кредитной карте появилась задолженность, лучше всего будет снизить сумму расходов по ней, а ещё есть смысл обратиться в банк и обсудить изменения условий обслуживания. Если ситуация более тяжёлая и речь идёт о просроченном долге, стоит задуматься о рефинансировании и уточнить, подходит ли ваша ситуация для получения специальных преференций по полученному кредиту. Об этом URA.ru рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва.

"Если возникла сложная ситуация и грозят просрочки по платежам либо уже образовался долг и он накапливается, то тут действовать надо быстро. Можно посоветовать снизить расходы, обращать внимание на финансовую дисциплину, не брать с собой кредитную карту туда, где есть риски спонтанных и эмоциональных трат. Также стоит рассмотреть вопрос о рефинансировании. Иногда оформление потребительского кредита в другом банке с более лояльными условиями может позволить платить меньше",  рассказала Анастасия.

Хрусталёва объяснила, что если договориться о выгодном рефинансировании не вышло, то испытывающему денежные сложности заёмщику нужно попытаться свести растущие штрафы за просрочки к минимально возможным значениям. Можно договориться о повышении срока возврата через снижение ежемесячного платежа или изменение назначения платежей. Важно погашать основной долг, так как в большинстве случаев условия погашения кредита сначала идут на погашение процентов и штрафов, а если оплачивать только их, то общий долг не будет снижаться. Есть смысл запросить кредитные каникулы, а ещё ознакомиться с законодательством и получить консультацию юриста — это поможет узнать, имеете ли вы право на разного рода кредитные преференции в вашей ситуации.

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Юрий Лысенко
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