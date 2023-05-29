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29 мая, 08:03

В Госдуме призвали ввести льготный налоговый режим для бизнесменов-ветеранов

Депутат ГД Власов предложил ставку 3% по упрощёнке для ИП из числа ветеранов

Ветераны боевых действий, работающие индивидуальными предпринимателями, должны получить льготную ставку в 3% по упрощённой системе налогообложения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, он направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст письма.

Парламентарий пояснил, что для ветеранов, в том числе воевавших в зоне СВО, предусмотрен целый перечень льгот, однако он не затрагивает сферу бизнеса. Но, возвращаясь к мирной жизни, многие военные могли бы найти себя именно в предпринимательстве, принося пользу стране, создавая рабочие места и самореализуясь, подчеркнул Власов. Он напомнил, что сейчас в России ставка по упрощёнке составляет для ИП 6% от прибыли.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения льготной упрощённой системы налогообложения в 3% для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветеранов боевых действий", — говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" на первом этапе будет заниматься только ветеранами СВО. А в дальнейшем там планируют расширить помощь на всех ветеранов боевых действий.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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