В подвале кафе "Орхидея" в освобождённом городе Рубежное Луганской Народной Республики нашли пыточную, где бойцы украинских нацбатальонов устраивали зверства над гражданскими. Российский военнослужащий показал подземелье журналисту РИА "Новости".

Обнаружена пыточная в освобождённом Рубежном в ЛНР. Видео © t.me / РИА "Новости"

"По словам местных жителей, хозяин этого кафе "Орхидея" был заядлым укронацистом. Мы подозреваем, что тут были пыточные нацбатальонов. Хозяин очень дружил с "Правым сектором"* и батальоном "Айдар", — пояснил он.

Военный провёл по подвалу и показал предметы пыток — окровавленные верёвки, крюки на стенах, клетки для заточения и даже крышку гроба для устрашения. Кровью забрызганы стены, а на полу — множество гильз. Попасть в пыточную можно было за любую провинность. Один из пострадавших рассказал, что просто зашёл в "Орхидею" перекусить и заказал песню "Офицеры". Его тут же скрутили и спустили в подвал.

"Отволокли в подвал, начали бить. В подвале я был не один. Там тоже других пытали. Меня продолжили бить сильно, заставляли кричать: "Слава Украине!" — вспоминает мужчина.

Местные рассказывают, что здесь держали гражданских, несогласных с нацистской политикой Киева, и даже нелояльных режиму украинских военнослужащих. Есть подозрения, что в пыточной был и российский военный, попавший в плен в начале спецоперации.

Ранее сообщалось, что украинские националисты, находясь на комбинате "Азовсталь", пытали мирных жителей при помощи электрического стула. Известно об этом стало во время разминирования территории металлургического завода.