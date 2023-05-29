В Оренбурге мальчик хотел помочь отцу приготовить шашлык, но попал в больницу с ужасными ожогами
В Оренбурге мальчик получил сильные ожоги, плеснув в мангал жидкость для розжига
В Оренбурге 10-летний мальчик хотел помочь отцу приготовить шашлыки и получил страшные ожоги. Об этом сообщает "РИА 56" со ссылкой на региональное управление МВД.
"Со слов отца ребёнка, сотрудниками полиции установлено, что мальчик получил телесные повреждения по собственной неосторожности, плеснув в мангал жидкость для розжига", — сообщили в УМВД.
Ребёнка госпитализировали с ожогами 30% тела. У него пострадала голова, лицо, шея, туловище и левая рука. Полиция начала проверку.
Ранее Лайф писал, что москвичка случайно заправила салат жидкостью для розжига и едва не погибла. Дегустируя блюдо, она тут же почувствовала себя плохо и вызвала скорую. В клинике врачи диагностировали у пациентки острый панкреатит.
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