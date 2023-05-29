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29 мая, 09:02

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Мартьяновкой Брянской области

<p>Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над селом Мартьяновка Брянской области. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52091" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над селом Мартьяновка Брянской области. Фото © t.me / SHOT

Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник, появившийся над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. Об этом пишет SHOT.

Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над селом Мартьяновка Брянской области. Видео © t.me / SHOT

Издание публикует кадры, на которых виден оставшийся после дрона след в небе. А очевидцы говорят, что слышали перед этим громкий взрыв. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Три ударных беспилотника атаковали село в Брянской области

Три ударных беспилотника атаковали село в Брянской области

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. В результате происшествия никто не пострадал.

Татьяна Миссуми
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