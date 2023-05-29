Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Мартьяновкой Брянской области
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над селом Мартьяновка Брянской области. Фото © t.me / SHOT
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник, появившийся над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. Об этом пишет SHOT.
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над селом Мартьяновка Брянской области. Видео © t.me / SHOT
Издание публикует кадры, на которых виден оставшийся после дрона след в небе. А очевидцы говорят, что слышали перед этим громкий взрыв. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. В результате происшествия никто не пострадал.