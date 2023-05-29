Глава GIM Unimpresa: Около 110 итальянских компаний имеют производства в России

Большинство итальянских компаний остались на российском рынке и продолжают работать. Более того, у порядка 110 из них даже есть собственные производства в РФ. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

"Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это — 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa. 99% сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тысяч людей, — россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти 6 миллиардам евро", — приводит его слова РИА "Новости".

Торрембини отметил, что компании представлены в самых разных областях, например, занимаются производством продуктов, в том числе макарон, сыра и колбасы, изготовлением строительных материалов (цемента, керамической плитки) или заняты в фармацевтике и химии. Разбросаны предприятия по разным уголкам России — от Калининграда до Владивостока.

"Некоторые из них за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют её теперь в расширение своих предприятий в России", — отметил собеседник агентства.