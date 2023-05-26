Путин прокомментировал уход западных компаний пословицей

Глава государства отметил, что в 1990-е годы, по сути, мы сами отдали свой рынок иностранным производителям, которые впоследствии и "сожрали его". Спустя время для всех стало очевидным, что отечественному бизнесу попросту "не хватает воздуха" на фоне деятельности компаний Запада, однако с их уходом ситуация должна измениться.