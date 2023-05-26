Путин прокомментировал уход западных компаний пословицей
Путин — об уходе западных компаний: "Не было бы счастья, да несчастье помогло"
Российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме "Деловая Россия", охарактеризовал уход западных компаний словами "не было бы счастья, да несчастье помогло".
Глава государства отметил, что в 1990-е годы, по сути, мы сами отдали свой рынок иностранным производителям, которые впоследствии и "сожрали его". Спустя время для всех стало очевидным, что отечественному бизнесу попросту "не хватает воздуха" на фоне деятельности компаний Запада, однако с их уходом ситуация должна измениться.
"Это тот случай, когда не было бы счастья, но практически в прямом смысле этого слова несчастье помогло", — подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. Президент на сегодняшней встрече предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда.