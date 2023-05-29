Возле отдела МВД в центре Москвы задержали мужчину с антенной, изолентой и пачкой денег
SHOT: Возле МВД "Хамовники" задержали подозрительного приезжего из Чебоксар
Подозрительный мужчина задержан возле отдела МВД "Хамовники" в Москве. По данным SHOT, он пытался убежать от патруля, а при себе у него были антенна от радиоприёмника, двусторонний скотч, изолента и пачка денег.
Личность загадочного беглеца быстро установили — им оказался 24-летний приезжий из Чебоксар. Он не смог объяснить, ни зачем ему антенна, ни откуда деньги, ни почему убегал от сотрудников. Сейчас с ним работают оперативники.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали супругов, запустивших шары с флагом легиона "Свобода России"*. Установлено, что мужчина является гражданином Белоруссии.
* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.
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