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29 мая, 09:21

Власти Хмельницкой области заявили о повреждении военного объекта

В результате взрывов, прогремевших ночью 29 мая в Хмельницкой области Украины, получил повреждения военный объект. Об этом сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

"Ночью зафиксированы удары по объектам Хмельнитчины. Один из них — военный", — говорится в сообщении властей, при этом не уточняется, в каком районе находится повреждённый объект.

Также в администрации заявили о продолжении локализации пожаров "на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей".

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При этом ранее сегодня в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве власти заявляли о работе ПВО, а мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в центральных районах города.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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