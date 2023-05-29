Власти Хмельницкой области заявили о повреждении военного объекта

В результате взрывов, прогремевших ночью 29 мая в Хмельницкой области Украины, получил повреждения военный объект. Об этом сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

"Ночью зафиксированы удары по объектам Хмельнитчины. Один из них — военный", — говорится в сообщении властей, при этом не уточняется, в каком районе находится повреждённый объект.

Также в администрации заявили о продолжении локализации пожаров "на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей".