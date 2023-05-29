Одна из стран Африки попросила о размещении у себя российской военной базы
Посол ЦАР Додону-Пунагаза заявил, что страна хочет разместить военную базу РФ
Власти Центральноафриканской Республики хотели бы видеть на территории своей страны российскую военную базу. Об этом заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в интервью газете "Известия".
"Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам и их военному присутствию. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от пяти до десяти тысяч солдат", — пояснил он.
Дипломат уверен, что установление российского флага на бывшей французской базе в ЦАР оказалось очень символичным и свидетельствует о дальнейшем укреплении связей между Россией и республикой. Додону-Пунагаза добавил, что работа военных инструкторов из РФ укрепила армию, а размещение постоянной базы поможет усилить безопасность, особенно на фоне конфликта в соседнем Судане.
Напомним, ещё в феврале сообщалось, что армия Центральноафриканской Республики при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооружённых формирований в стране. Власти ЦАР высоко оценили работу военных РФ.
ТАСС / URA.RU / Анна Майорова