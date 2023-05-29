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29 мая, 10:52

С Эрдоганом Турция найдёт способы сохранить партнёрство с РФ, заявил политолог

Политолог Август: Эрдоган продолжит вести политику, выгодную гражданам Турции

Второй тур выборов президента Турции завершён, ход голосования приковал к себе внимание по всему миру — и среди россиян тоже вызвал немалый интерес. Выборы сорвали маски с тех, кто продвигает интересы США в Турции и показали как американцы в очередной раз позволяют себе вмешиваться в дела других государств. Об этом специально для Лайфа рассказала Алёна Август, политолог и политтехнолог.

"Понятно, что сейчас для Эрдогана даже вся эта ситуация с тем, что чётко проявились взаимосвязи, пойдёт только на руку, потому что он будет, как и раньше, говорить о независимости Турции. И о том, что Турция из любой ситуации должна извлечь выгоду для своих граждан. Собственно, я думаю, что именно на это и будет направлена внешняя политика Эрдогана, который совершенно удивительным образом, как на восточном базаре, умудряется договориться почти со всеми. Причём всегда с плюсом для себя и своего государства", объяснила Алёна.

Наверное, это неплохо, считает политолог.

"Как будут складываться отношения с Россией — ну у нас точно нет явной вражды, есть желание в той сложной ситуации, в которой сейчас оказался весь мир и Россия, в том числе и Турция, найти какие-то способы взаимодействия, сохранить то, что было. Найти возможности как-то вместе запартнёриться и в этой сложной ситуации заработать", рассудила эксперт.

Ну и конечно, Турция точно не намерена ругаться с россиянами как с сообществом, которое "кормит" Турцию туристами. Мы видели, как снизился турпоток после первого тура, когда стали появляться тревожные заявления Кылычдароглу, и, вероятно, сейчас россияне снова спокойно полетят на тёплые берега, на песок, к морям, чтобы отдыхать уже в привычном для себя месте, которое остаётся достаточно безопасным и дружелюбным. И, надо полагать, что для Турции это тоже очень важная история, подытожила Август.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ольга Годуненко
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