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29 мая, 10:04

В Омской области семь школьников упали в обморок во время линейки

В Таре Омской области группа учащихся школы № 12 упала в обморок прямо во время линейки. Как пишет паблик "Тара360" в соцсетит "ВКонтакте", инцидент произошёл во время открытия мемориальной доски в честь погибшего участника СВО Евгений Зверева.

В какой-то момент шестеро или, по другим данным, семеро детей свалились на землю без сознания. Согласно первоначальной версии, школьникам стало плохо из-за проведённой накануне акарицидной обработки территории, по другой — причиной могли оказаться запрещённые вещества.

По информации NGS55.ru, СУ СК РФ по Омской области уже начало проверку по данному факту. По словам источника издания, плохое самочувствие у детей мог вызвать тепловой удар из-за жары, а слухи о наркотиках — фейк.

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Матвей Константинов
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