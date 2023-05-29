В Крыму именинницу ударили тортом в лицо, но внутри оказался острый штырь

В Симферополе девушка поранила глаз во время празднования дня рождения. Друзья ударили её тортом в лицо, не догадываясь, что внутри бисквита находится острый штырь. Об этом сообщает SHOT.

В Симферополе девушка едва не лишилась глаза на праздновании дня рождения. Видео © Telegram / SHOT

Полина учится в колледже и занимается волонтёрством — помогает искать животных по всему Крыму. В беседе с телеграм-каналом она рассказала, что в свой день рождения собрала друзей, подготовила двухъярусный торт с живыми цветами и попросила не кидаться в неё лакомством, потому что долго красилась и делала причёску. Однако ночью девушка решила добавить веселья и предложила компании всё-таки ткнуть её лицом в торт.

В итоге продолжать торжество имениннице пришлось уже в карете скорой помощи. Девушку доставили в больницу, где она провела следующие шесть дней. При этом врачи заявили, что Полина родилась в рубашке и чудом не лишилась глаза.