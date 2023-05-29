Песков: Кремль рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества РФ и Турции

Москва надеется, что реализация российско-турецких проектов продолжится в таком же высоком темпе после состоявшихся президентских выборов в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", — уточнил представитель Кремля.