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29 мая, 09:58

Песков: Кремль рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества РФ и Турции

Москва надеется, что реализация российско-турецких проектов продолжится в таком же высоком темпе после состоявшихся президентских выборов в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", уточнил представитель Кремля.

Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба в Европу

Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба в Европу

Напомним, ЦИК объявила Реджепа Эрдогана победителем выборов в Турции. Результат действующего президента — 52% голосов. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил лидера Турции с переизбранием на пост главы страны.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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