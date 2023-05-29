В Турции анонсировали телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, точная дата беседы с российским президентом пока не определена. Разговор с Байденом же намечен на вечер понедельника.

"В понедельник вечером запланирован разговор с Байденом. Есть также планы провести телефонные переговоры с Путиным, но точная дата пока не определена. Будут контакты и со многими другими лидерами", — сказал Калын в эфире телеканала "А хабер"