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29 мая, 10:01

В Турции анонсировали телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, точная дата беседы с российским президентом пока не определена. Разговор с Байденом же намечен на вечер понедельника.

"В понедельник вечером запланирован разговор с Байденом. Есть также планы провести телефонные переговоры с Путиным, но точная дата пока не определена. Будут контакты и со многими другими лидерами", — сказал Калын в эфире телеканала "А хабер"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом. При этом представитель Кремля добавил, что беседа лидеров двух стран состоится в ближайшее время.

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Ранее ЦИК Турции объявила Эрдогана победителем второго тура выборов президента. Политик набрал 52% голосов и обошёл оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. Владимир Путин уже поздравил коллегу и отметил, что его победа стала закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Александр Юнашев
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