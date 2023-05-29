В Турции анонсировали телефонные разговоры Эрдогана с Путиным и Байденом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.
По его словам, точная дата беседы с российским президентом пока не определена. Разговор с Байденом же намечен на вечер понедельника.
"В понедельник вечером запланирован разговор с Байденом. Есть также планы провести телефонные переговоры с Путиным, но точная дата пока не определена. Будут контакты и со многими другими лидерами", — сказал Калын в эфире телеканала "А хабер"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом. При этом представитель Кремля добавил, что беседа лидеров двух стран состоится в ближайшее время.
Ранее ЦИК Турции объявила Эрдогана победителем второго тура выборов президента. Политик набрал 52% голосов и обошёл оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. Владимир Путин уже поздравил коллегу и отметил, что его победа стала закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики.
ТАСС / EPA / NECATI SAVAS