В России разрабатывают новую армейскую аптечку образца 2024 года

Российские военные медики разрабатывают новую армейскую аптечку образца 2024 года. Об этом в ходе круглого стола в Госдуме сообщил преподаватель филиала Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова майор Дмитрий Смирнов.

По его словам, в обновлённом наборе будет 25 предметов, в том числе средства от напряжённого пневмоторакса (скопление воздуха в плевральной полости, вызывающее сдавливание лёгких и уменьшение венозного оттока по направлению к сердцу).

"Ведётся разработка перспективной аптечки 2024 года. В перечень наименований, входящих в её состав, увеличен до 25, в том числе средствами для устранения асфиксии и напряжённого пневмоторакса", — уточнил Смирнов.

Напомним, что в состав базовой индивидуальной аптечки (АИ-3 ВС) входят обезболивающее (промедол), перевязочный пакет, кровоостанавливающий жгут, антидот при отравлении нервно-паралитическими веществами, радиозащитное средство (цистамин), антибиотик (доксициклин) и противорвотное средство. Существует также аналогичная аптечка (АИ-3-2 СП), отличающаяся расширенной комплектацией (около 30 позиций) и предназначенная для оказания помощи большему количеству пострадавших.