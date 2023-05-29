В Москве пройдут региональные прослушивания в театральную школу Олега Табакова — единственное в России театральное учебное заведение, реализующее раннее актёрское образование. По итогам отбора 24 абитуриента смогут совершенно бесплатно учиться у ведущих российской артистов и проживать в школе-пансионе в историческом центре столицы. Это следует из пресс-релиза Президентского фонда культурных инициатив.

Из-за предстоящего ОГЭ для прохождения прослушиваний выделили несколько дней. Так, 4 и 10 июня пройдут смотры для абитуриентов из Москвы и Подмосковья, а 10-го и 11-го — для всех приехавших из регионов. Таким образом, поступающим из отдалённых городов не придётся два раза ездить в Москву в случае удачного прохождения на второй этап.

"Мы понимаем, как это было бы неудобно для абитуриентов и их родителей. Наша задача — дать равную возможность всем талантливым детям России пройти отборочные прослушивания в нашу школу", — отметила директор Московской театральной школы Олега Табакова Марина Самусева.

Абитуриентам предстоит пройти несколько этапов отборочных испытаний. Сначала, до 1 июня, нужно отправить анкету с видеовизиткой не длиннее четырёх минут, после чего пройдут очные региональные прослушивания. Для них нужно подготовить программу (стихотворение, песню, басню, отрывок из прозы, танец или пластический этюд) и выступить перед приёмной комиссией, которую возглавит художественный руководитель школы, народный артист РФ Владимир Машков. На региональных прослушиваниях педагоги определят участников финального конкурсного отбора в Москве.

Со всеми подробностями о датах проведения и правилах поступления в театральную школу Олега Табакова можно ознакомиться на сайте.