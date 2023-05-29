В Москве пройдут региональные прослушивания в театральную школу Олега Табакова
В Москве пройдут региональные прослушивания в театральную школу Олега Табакова — единственное в России театральное учебное заведение, реализующее раннее актёрское образование. По итогам отбора 24 абитуриента смогут совершенно бесплатно учиться у ведущих российской артистов и проживать в школе-пансионе в историческом центре столицы. Это следует из пресс-релиза Президентского фонда культурных инициатив.
Из-за предстоящего ОГЭ для прохождения прослушиваний выделили несколько дней. Так, 4 и 10 июня пройдут смотры для абитуриентов из Москвы и Подмосковья, а 10-го и 11-го — для всех приехавших из регионов. Таким образом, поступающим из отдалённых городов не придётся два раза ездить в Москву в случае удачного прохождения на второй этап.
"Мы понимаем, как это было бы неудобно для абитуриентов и их родителей. Наша задача — дать равную возможность всем талантливым детям России пройти отборочные прослушивания в нашу школу", — отметила директор Московской театральной школы Олега Табакова Марина Самусева.
Абитуриентам предстоит пройти несколько этапов отборочных испытаний. Сначала, до 1 июня, нужно отправить анкету с видеовизиткой не длиннее четырёх минут, после чего пройдут очные региональные прослушивания. Для них нужно подготовить программу (стихотворение, песню, басню, отрывок из прозы, танец или пластический этюд) и выступить перед приёмной комиссией, которую возглавит художественный руководитель школы, народный артист РФ Владимир Машков. На региональных прослушиваниях педагоги определят участников финального конкурсного отбора в Москве.
Со всеми подробностями о датах проведения и правилах поступления в театральную школу Олега Табакова можно ознакомиться на сайте.
Ранее сообщалось, что Президентский фонд за два года поддержал почти пять тысяч проектов на 15,5 млрд рублей. За время работы фонд подвёл итоги восьми конкурсов на предоставление грантов главы государства на реализацию проектов в области культуры, четыре из которых нацелены на поддержку жителей новых регионов.