Сборная России попала в топ-3 рейтинга Международной федерации хоккея

Сборная России, отстранённая от международных соревнований, всё равно попала в тройку рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF). Обновлённый список сборных опубликован в понедельник на сайте организации.

На первом месте оказалась сборная Канады, на втором — команда Финляндии, на четвёртом — США. Команда Германии, финалист прошедшего турнира, поднялась с девятого на пятое место. А сборная Латвии, впервые в истории завоевавшая бронзу чемпионата мира, оказалась на десятой строчке, занимая ранее одиннадцатую.

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Чемпионат мира по хоккею – 2023 проводится в Риге и Тампере. Его должны были проводить в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года, но совет Международной федерации хоккея переместил соревнования из-за событий на Украине. Сборные России и Белоруссии не были допущены к состязанию.