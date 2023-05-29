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Опубликовано 29 мая 2023, 11:36

На Донецком направлении российские войска уничтожили до 145 украинских военнослужащих

ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 145 украинских военнослужащих", сказал он.

Противник лишился двух боевых бронированных машин, двух пикапов, а также гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Орловки в ДНР была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а в районе Максимильяновки в ДНР — два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Лайф писал об уничтожении более 260 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Противник потерял две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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