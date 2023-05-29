Войска России ударили по аэродромам ВСУ, уничтожив технику и оружие противника
Российские военные высокоточным ударом поразили объекты на аэродромах ВСУ, все назначенные цели успешно уничтожены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены", — отметил он.
Конашенков уточнил, что в том числе поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, склады с украинским оружием и боеприпасами.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Противник также лишился двух боевых бронированных машин, двух пикапов, а также гаубицы Д-30.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ