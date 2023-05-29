Российские войска поразили командный пункт и склад оружия ВСУ в районе Авдеевки

Вооружённые силы РФ нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и складу ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", — отметил он в ходе ежедневного брифинга.