Регион

Уведомления отключены

29 мая, 11:40

Российские войска поразили командный пункт и склад оружия ВСУ в районе Авдеевки

Вооружённые силы РФ нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и складу ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", — отметил он в ходе ежедневного брифинга.

ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Донецком направлении

Также Конашенков рассказал, что российские военные поразили объекты на аэродромах ВСУ, все назначенные цели успешно уничтожены. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров