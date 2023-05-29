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Опубликовано 29 мая 2023, 11:40

Российские войска поразили командный пункт и склад оружия ВСУ в районе Авдеевки

Вооружённые силы РФ нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и складу ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", — отметил он в ходе ежедневного брифинга.

На Донецком направлении российские войска уничтожили до 145 украинских военнослужащих
На Донецком направлении российские войска уничтожили до 145 украинских военнослужащих

Также Конашенков рассказал, что российские военные поразили объекты на аэродромах ВСУ, все назначенные цели успешно уничтожены. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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