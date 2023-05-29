Регион

Уведомления отключены

29 мая, 12:20

Пластический хирург рассказал, когда бороться со старением лица уже слишком поздно

Пластический хирург Ведров: Лицо стареет раньше тела из-за качества кожи

Лицо человека стареет намного быстрее в сравнении с телом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Олег Ведров. По его словам, всё дело в разнице структуры кожи.

"Лицо начинает претерпевать изменения раньше, потому что качество кожи, её толщина и эластичность тканей на лице и на теле разные. И методы борьбы со старением в этом случае тоже разные", — пояснил эксперт.

Ведров отметил, что многие кремы, массажи и косметологические процедуры действительно эффективны для предупреждения старения кожи лица, однако использовать их лучше до первых признаков старения — только в этом случае они принесут свои плоды. Также важно, чтобы в жизни человека не было эпизодов резкого набора веса или похудения, поскольку это оказывает существенное влияние на внешний вид.

Пластический хирург добавил, что различные кремы для тела мало чем могут помочь: только если это не препараты SPF, которые защищают кожу от солнечных лучей. Самый действенный способ для того, чтобы тело и организм как можно дольше оставались в тонусе, — занятия спортом и качественное питание, подчеркнул собеседник Лайфа. При таком подходе можно и в 50 лет выглядеть на 30.

"Однако если вы своевременно по каким-то причинам не начали профилактику старения ни для лица, ни для тела, то поможет пластическая хирургия", — заключил врач.

Косметолог рассказала, есть ли смысл мазать лицо грудным молоком, как певица Холзи

Косметолог рассказала, есть ли смысл мазать лицо грудным молоком, как певица Холзи

Ранее Лайф уже рассказывал, как замедлить процесс старения кожи с помощью питания. Чтобы как можно дольше оставаться молодым, в первую очередь необходимо помнить о важности питьевого режима. Кроме того, стоит уменьшить потребление соли: в частности, продуктов, содержащих её.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров