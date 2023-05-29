Пластический хирург рассказал, когда бороться со старением лица уже слишком поздно
Пластический хирург Ведров: Лицо стареет раньше тела из-за качества кожи
Лицо человека стареет намного быстрее в сравнении с телом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Олег Ведров. По его словам, всё дело в разнице структуры кожи.
"Лицо начинает претерпевать изменения раньше, потому что качество кожи, её толщина и эластичность тканей на лице и на теле разные. И методы борьбы со старением в этом случае тоже разные", — пояснил эксперт.
Ведров отметил, что многие кремы, массажи и косметологические процедуры действительно эффективны для предупреждения старения кожи лица, однако использовать их лучше до первых признаков старения — только в этом случае они принесут свои плоды. Также важно, чтобы в жизни человека не было эпизодов резкого набора веса или похудения, поскольку это оказывает существенное влияние на внешний вид.
Пластический хирург добавил, что различные кремы для тела мало чем могут помочь: только если это не препараты SPF, которые защищают кожу от солнечных лучей. Самый действенный способ для того, чтобы тело и организм как можно дольше оставались в тонусе, — занятия спортом и качественное питание, подчеркнул собеседник Лайфа. При таком подходе можно и в 50 лет выглядеть на 30.
"Однако если вы своевременно по каким-то причинам не начали профилактику старения ни для лица, ни для тела, то поможет пластическая хирургия", — заключил врач.
Ранее Лайф уже рассказывал, как замедлить процесс старения кожи с помощью питания. Чтобы как можно дольше оставаться молодым, в первую очередь необходимо помнить о важности питьевого режима. Кроме того, стоит уменьшить потребление соли: в частности, продуктов, содержащих её.
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