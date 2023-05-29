Молодой горловчанин погиб сегодня из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели местного жителя из-за обстрела ВСУ
Один из жилых домов, пострадавших сегодня от обстрела ВСУ в Горловке. Фото © Telegram / Приходько
Как минимум один мирный житель погиб в понедельник в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Иван Приходько.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины" по улице Блюхера, 59 погиб мирный горловчанин 1992 года рождения", — проинформировал он.
Напомним, что в минувший четверг, 25 мая, украинская армия обстреляла жилой массив "Строитель" в Никитовском районе Горловки. По его данным, пострадало семь человек, в том числе двое детей.