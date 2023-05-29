Молодой горловчанин погиб сегодня из-за обстрела ВСУ

Как минимум один мирный житель погиб в понедельник в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Иван Приходько.

"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины" по улице Блюхера, 59 погиб мирный горловчанин 1992 года рождения", — проинформировал он.