Регион

Уведомления отключены

29 мая, 13:11

Вывески на иностранных языках исчезнут с улиц одного российского города с 1 сентября

Депутаты гордумы Краснодара одобрили запрет на вывески на иностранном языке

В Краснодаре запретят вывески на иностранных языках с сентября этого года, чтобы единообразить облик города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

"Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках, включая транслитерацию, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Также изменения коснутся внешнего вида НТО (нестационарный торговый объект. — Прим. Лайфа) и остановок", говорится в тексте.

Изменения внесут в Правила благоустройства Краснодара, также они затронут озеленение, уборку и земляные работы в городе. В администрации подчеркнули, что новшества приняты на основе пожеланий горожан. Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Среди студентов резко выросла популярность одного иностранного языка

Среди студентов резко выросла популярность одного иностранного языка

Ранее сообщалось, что на Кубе появится центр обучения русскому языку. Учёба будет бесплатной. Помещение оборудуют интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности, использование которого позволит проводить занятия в интерактивном формате, что поможет повысить интерес к изучению русского языка и культуры РФ.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров