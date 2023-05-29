Вывески на иностранных языках исчезнут с улиц одного российского города с 1 сентября
Депутаты гордумы Краснодара одобрили запрет на вывески на иностранном языке
В Краснодаре запретят вывески на иностранных языках с сентября этого года, чтобы единообразить облик города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.
"Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках, включая транслитерацию, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Также изменения коснутся внешнего вида НТО (нестационарный торговый объект. — Прим. Лайфа) и остановок", — говорится в тексте.
Изменения внесут в Правила благоустройства Краснодара, также они затронут озеленение, уборку и земляные работы в городе. В администрации подчеркнули, что новшества приняты на основе пожеланий горожан. Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что на Кубе появится центр обучения русскому языку. Учёба будет бесплатной. Помещение оборудуют интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности, использование которого позволит проводить занятия в интерактивном формате, что поможет повысить интерес к изучению русского языка и культуры РФ.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов